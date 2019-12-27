Mülteci akınının bedelini herkes öder

Başkan Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında Suriye’de verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. İdlib’de rejimin saldırılarının giderek arttığını söyleyen Erdoğan, “Bu bölgeden kaçan 100 bine yakın insan sınırımıza doğru harekete geçti. Biz dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Bu bedeli herkes öder” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda İdlib'deki saldırılardan Kanal İstanbul Projesi'ne birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Suriye'de bize verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Ayrıca 30 kilometrelik hat boyunca da bölgemize zaman zaman tacizler sürüyor. Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarının sağlanması için öncelikle bölgede güvenliğin teminat altına alınması gerekiyor. Rejimin saldırı ve tacizleri de ayrıca bölgede kalıcı bir ateşkesi güvenli kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın insan sınırımıza doğru harekete geçti. Biz dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Bu bedeli herkes ödeyecektir diye söyledik. Kıbrıs açıklarında 2 sismik araştırma gemisi ve sondaj gemisi ile bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ana muhalefet ise Yunan basınına malzeme vermekten başka bir şey yapmıyor. Türkiye'de neredeyse her şeyin yerli ve millisini yaptık. Bir tek muhalefet konusunda bunu gerçekleştiremedik. İnşallah milletimizle birlikte bunu da gerçekleştireceğiz.



MECLİS'E SUNACAĞIZ



Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat imzalanmış. Yürürlüğe girmiştir. Biz bu işi bitirdik. Davet edildiğimiz yere icabet ederiz. Bu kadar açık net. Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Kalmadık. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme konusunu sunacağız. Herkes savaş baronlarına yardım ediyor. Biz ülkenin resmi hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz itiraz ediyorlar. Zamanında da darbecileri desteklemişlerdi hatırlayın.



'TEHDİTLERİN HEPSI BOŞA'



CHP liderinin Kanal İstanbul'la ilgili müteahhitlere yönelik tehditlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Gelirsek iptal ederiz diye tehdit ediyorlar. Ya sen zaten gelmeyeceksin. Milletimiz size iktidar vermeyecek. Birinci köprüden itibaren aynısını yaptı bunlar. Karşı çıktıkça milletimiz bu projeleri yaptı. Bize hizmet yakışır. Oy verirler vermezler önemli değil. Bizim karakterimizde bu var. Biz Kanal İstanbul'a herkes gibi muhalefetin de destek olmasını isteriz. Ama yaptırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş durumdalar. Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Mantıklı, bilimsel bir izah da yapamıyorlar. Bunların hizmet diye bir derdi yok. Nasıl olduysa İstanbul'da seçimi kazandılar. Ama Meclis'te kahir ekseriyet Cumhur İttifakı'nda. Onu sen yapmayacaksın zaten. Biz yapacağız. Karar sana değil Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir. O karar da verildi" diye konuştu.



KANAL İSTANBUL'DA KARAR VERİLDİ



Kanal İstanbul'un akşam yatıp sabah kalkınca karar verilen bir proje olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz seçim kampanyamızda milletimizden bunun onayını aldık. Ardından uzun uzun çalışıldı. Derinliği 21 metre, bünyesinde 2 liman, bir yat limanı, lojistik merkezi, 2 demiryolu geçişiyle dünya çapında bir eser olacak. 10 bin kişiyi istihdam edecek. Bunun güzergahı belli, bakanlık planı onayladı ve ÇED raporu askıya çıktı. Yap işlet devret modeliyle ilgili malum çevrenin iptal başvurusunu AYM reddetti. Karar verilmiş, süreç başlamıştır. İnşallah ihalesi de yakında" dedi.