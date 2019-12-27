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O soyguncular böyle yakalandı!

O soyguncular böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.12.2019

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyarken iki kişiyi de yaralayan maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi ile onları otomobille kaçıran suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altın bileziklerin ise soygunculardan birinin evinin yakınındaki ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. R.A, B.A, H.A. ve H.A'nın ifadeleri doğrultusunda söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bileziği iş yeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu.

İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar

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