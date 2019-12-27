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Oğuz’un tutukluluğuna yaptığı itiraz reddedildi

Oğuz’un tutukluluğuna yaptığı itiraz reddedildi
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'de, / 'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Başkanlığı görevinden alınan 'li 'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi.

İzmir'de, FETÖ/ PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi. Oğuz'un avukatının yaptığı itirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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