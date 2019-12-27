Oğuz’un tutukluluğuna yaptığı itiraz reddedildi

İzmir'de, FETÖ/ PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi.

İzmir'de, FETÖ/ PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi. Oğuz'un avukatının yaptığı itirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu? CHP’li Urla Belediye Başkanı tutuklandı