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'den 'e muafiyeti

Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

27.12.2019, 12:27

ile yapılan anlaşması 'de yayımlandı. Şartları uygun olan Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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