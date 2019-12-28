Acılı anneye ‘ağır müebbet’ tesellisi

Muğla Fethiye'de, eve alkollü geldiği için tartıştığı üç çocuğunun annesi Gamze Ünlü'yü önce bıçaklayan ardından da tabancayla öldüren Birol Ünlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadının annesi, "Katil hak ettiği cezayı buldu" dedi, kararı sevinçle karşıladı.Olay, 28 Nisan'da Faralya mahallesinde yaşandı.

SÜRPRİZ TANIK YETMEDİ

Eve alkollü gelen Birol Ünlü (37) ile eşi Gamze Ünlü (31) arasında tartışma çıktı. Cani koca karısını önce bıçakladı, ardından silahla öldürdü. Katil kocaya, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıktı.



Duruşmada Birol Ünlü'nün avukatının dinlettiği sürpriz tanık, Gamze Ü. ile 1996-1997 yıllarında ilişki yaşadıklarını, kadının eşi Birol'dan nefret ettiğini söylediğini iddia etti. Mahkemeye bu ilişkiyle ilgili yazışmalarının bulunduğu CD de sunuldu. Ama mahkeme bunları tahrik için dikkate almadı. Ünlü'nün annesi Rukiye ve babası Üzeyir Köle, kararı sevinçle karşıladı. Anne Köle, "Hak ettiği cezayı buldu. Adalet varmış. Kızımız rahat uyuyacak. Karar cinayetler için caydırıcı olur" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ