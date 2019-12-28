Başkan Erdoğan Somali'deki saldırıyı kınadı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 90 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bu saldırıyı kınadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya adresinden kınama mesajı paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın attığı o mesaj:

"Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."