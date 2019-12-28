CHP, Gaziemir skandalının üzerini örttü

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın ilçedeki ihalelerle ilgili söyledikleri AK Partililer tarafından suç duyurusu yoluyla Cumhuriyet Savcılığı'na taşınırken, CHP'den farklı bir adım geldi.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın ilçedeki ihalelerle ilgili söyledikleri AK Partililer tarafından suç duyurusu yoluyla Cumhuriyet Savcılığı'na taşınırken, CHP'den farklı bir adım geldi. Arda'nın "CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu benden çiçek ihalesi istedi, vermeyince beni hedefe koydu. Ayrıca CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediyenin tek kuruş kazanamadığı geri dönüşüm ihalesini yine CHP'li bir eski meclis üyesinin şirketine vermemi istedi. Kabul etmedim" şeklindeki açıklamaları CHP tarafından sümen altı edildi. Arda'yı çağırıp görüşen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Başkanımıza yaptığı açıklamalarda izlediği yolun partili bir belediye başkanına yakışmadığını ifade ettim. İlçe kongresindeki heyecanlı bir yarışta parti içi meselelerle ilgili eleştiri hakkını kullanmasında hiçbir sakınca olmadığını, ancak belediye işleri ile ilgili, üstelik de kendi partililerini zan altında bırakacak şekilde ifadeler kullanmasının yanlış olduğunu kendisiyle paylaştım. İddiaların doğru olmadığını, yanlış anlaşılmadan ve diyalog eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz" diye konuştu. Öte yandan, Yücel'e AK Parti cephesinden sert tepki geldi. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Yücel'in siyasi parti il başkanı sıfatıyla hele hele hukukçu kimliğiyle bağdaşmayacak açıklamalarını hayretle okudum. Kendisi kongre salonunda bu açıklamaları neden düzelttirmedi de biz savcılığa müracat ettikten sonra apar topar açıklama yaptı? Yücel, durumu kurtarma gayretiyle Başkan Arda'ya yalancı diyor" dedi.