Elazığ’da korkutan deprem

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde dün saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildiği açıklandı.

SOKAĞA ÇIKTILAR



Paniğe neden olan depremde Elazığlı vatandaşlar kendini sokağa attı. Özellikle Sivrice'de yaşayanlar, depremin güçlü hissedildiğini, bazı binalarda hasarlar oluştuğunu ve çok korktuklarını dile getirdiler. Bu arada kentte hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki bazı binalarda da hasar oluştuğunu aktaran Valilik, bu tür yapıların bir an önce belirlenerek gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.



İran'ın Buşehr şehrinde de dün 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.