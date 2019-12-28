‘İş garantili’ kongre

CHP Buca'da yarın ilçe kongresi yapılacak. Kulislerde, kendi ilçesi Buca'da işi şansa bırakmak istemeyen Yücel ve Kılıç'ın ilçe kongresini kazanma uğruna iş sözü verdikleri iddiaları konuşuluyor.

CHP Buca'da yarın ilçe kongresi yapılacak. Adaylardan Hacer Taş'ı CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç destekliyor. Diğer aday Ali Hıdır Uludağ'ın arkasında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun bulunduğu belirtiliyor. Kulislerde, kendi ilçesi Buca'da işi şansa bırakmak istemeyen Yücel ve Kılıç'ın ilçe kongresini kazanma uğruna iş sözü verdikleri iddiaları konuşuluyor. Uludağ'ı destekleyenler ise bu iddialarla ilgili "Belediyenin çok büyük borcu var. Maaşları ödemekte zorlanıyor. Buna rağmen 150'den fazla kişiye iş sözü verildi" iddialarında bulunuyor. Bu arada Deniz Yücel ve Erhan Kılıç'ın çalışmalarına CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Asker Güneş'in de destek verdiği ve delegeleri arayıp ikna etmeye çalıştıkları da konuşulan iddialar arasında yer alıyor