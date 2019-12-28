  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘İş garantili’ kongre

‘İş garantili’ kongre

‘İş garantili’ kongre
Giriş Tarihi: 28.12.2019

CHP 'da yarın ilçe kongresi yapılacak. Kulislerde, kendi ilçesi Buca'da işi şansa bırakmak istemeyen Yücel ve Kılıç'ın ilçe kongresini kazanma uğruna iş sözü verdikleri iddiaları konuşuluyor.

CHP Buca'da yarın ilçe kongresi yapılacak. Adaylardan Hacer Taş'ı CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç destekliyor. Diğer aday Ali Hıdır Uludağ'ın arkasında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun bulunduğu belirtiliyor. Kulislerde, kendi ilçesi Buca'da işi şansa bırakmak istemeyen Yücel ve Kılıç'ın ilçe kongresini kazanma uğruna iş sözü verdikleri iddiaları konuşuluyor. Uludağ'ı destekleyenler ise bu iddialarla ilgili "Belediyenin çok büyük borcu var. Maaşları ödemekte zorlanıyor. Buna rağmen 150'den fazla kişiye iş sözü verildi" iddialarında bulunuyor. Bu arada Deniz Yücel ve Erhan Kılıç'ın çalışmalarına CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Asker Güneş'in de destek verdiği ve delegeleri arayıp ikna etmeye çalıştıkları da konuşulan iddialar arasında yer alıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İş garantili’ kongre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN