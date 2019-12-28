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’da kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul’da kuru yük gemisi karaya oturdu
Giriş Tarihi: 28.12.2019

açıklarında Liberya bayraklı ‘Songa İridium’ adlı kuru yük gemisi, makine arızası yüzünden sürüklenerek ’nda karaya oturdu. Korku ve paniğe yol açan gemi, römorkörle açıklarına çekildi

İstanbul Sarıyer Aşiyan'da dün 'Songa İridium' adlı kuru yük gemisi kıyıya çarptı. Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuru yük gemisi gemisi 'Songa İridium' saat 12.20 sıralarında İstanbul Boğazı Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi. Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla gemi saat 13.30 sıralarında çekilmeye başlandı. Kaza anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi, saat 12.00'de makine arızası sinyali vermiş, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur" denildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyıya çarpan yük gemisinin römorkörle Zeytinburnu açıklarına çekildiği anlar havadan görüntülendi. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle önce açığa çekildi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından gemi römorkörle Zeytinburnu açıklarına çekilmeye başlandı

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