  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret

Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret

Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret

29.12.2019, 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019,10:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

"Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır." ifadelerini kullanan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." şeklinde konuştu.

LİBYA TEZKERESİ

Bakan Akar, Libya tezkeresi ile ilgili de "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." dedi.

.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN