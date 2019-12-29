Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.
"Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır." ifadelerini kullanan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." şeklinde konuştu.
LİBYA TEZKERESİ
Bakan Akar, Libya tezkeresi ile ilgili de "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." dedi.
Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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