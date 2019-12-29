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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

29.12.2019, 19:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019,19:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü... Erdoğan, Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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