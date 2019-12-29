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Jandarmanın kadın timi trafikte göz açtırmıyor

Jandarmanın kadın timi trafikte göz açtırmıyor
Giriş Tarihi: 29.12.2019

İzmir'de jandarmanın trafik denetimlerinde yer alan motosikletli timde 2 kadın astsubay da görev yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca yollarda güvenliği artırmak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli timlerde görev yapan askerler, gönüllü olanlardan seçiliyor.
Uygun görülen jandarma personeli, motosiklet sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra göreve başlıyor. 'Hızır' adı verilen motosikletli trafik timlerinde 2018 yılından bu yana 6 kadın jandarma astsubay da görev alıyor. Motosikletli kadın astsubaylardan ikisi İzmir'in Torbalı ilçesinde trafiği denetliyor. Erkek meslektaşlarıyla oluşturulan timde görev yapan 2 kadın jandarma astsubay, trafikteki sorunları en aza indirdi.

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