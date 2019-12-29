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’de bombalı katliam: 2’si Türk 80 ölü

Somali’de bombalı katliam: 2’si Türk 80 ölü
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetti. Başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen saldırı, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana geldi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ölenler arasında 2 Türk vatandaşı olduğunu belirtti. Türk vatandaşlarının bir inşaat şirketinde çalıştığı kaydedildi. Yaralılardan bir kısmının başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Yılmaz, "Hastanemizde 36 yaralı tedavi görüyor" dedi.

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Bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen Türklerden birinin Honaz nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan, diğerinin de Aydın Nazillili Turan Sevi olduğu öğrenildi. Öte yandan Denizli'de ikamet eden Mustafa Yalman'ın ise patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi. 3 işçinin yaklaşık 30 yıldır birlikte çalıştığı ve Somali'ye de birlikte geldikleri öğrenildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek amacıyla uçakla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.

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