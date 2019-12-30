Başkan Erdoğan'ın 2019’da yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, 2019 yılını yoğun bir mesaiyle tamamladı. Bu yıl yurt dışına 19 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, ilk yurt dışı seyahatini Rusya’ya, sonuncusunu da Tunus’a yaptı. Yıl içinde 3 kez Rusya’ya giden Erdoğan, yurt içinde de 59 şehre 86 ziyarette bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı. Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içerisinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu.

ZİYARET REKORU RUSYA'DA

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti. Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üst düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı. Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rus lider Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında "Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ile mültecilerin dönüşü için tarihi bir mutabakata imza attık" dedi.

ABD'YE İKİ KEZ GİTTİ

ABD'ye ilk ziyaretini 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12 Kasım'da gerçekleştirdi. Tacikistan'a Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere giden Başkan Erdoğan, daha sonra G-20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gitti. Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin'e resmi ziyaret yapan Erdoğan, 8 Temmuz'da da Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na iştirak etti. Sırbistan temasları kapsamında Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ile Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılan Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı için Macaristan'a da giden Erdoğan, Katar'a yaptığı ziyarette de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katıldı.



12 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANINI AĞIRLADI

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanını da Türkiye'de ağırladı. Bu doğrultuda Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Ürdün Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi. Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Konulu Üçlü Zirve kapsamında bir araya geldi.





NATO ZİRVESİ'NDE SURİYE MESAİSi

Aralık ayında üç yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Erdoğan, zirve öncesinde de Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti. Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'ye giden Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldı, son yurt dışı seyahatini ise 25 Aralık'ta Tunus'a gerçekleştirdi.



OCAK AYINDA PUTİN VE MERKEL GELECEK

Başkan Erdoğan, 2019 yılı boyunca sürdüğü yoğun diplomasi trafiği yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Yeni yılın ilk günlerinde Libya konusu dış politika gündeminin ilk sıralarında yerini korurken, Erdoğan, ocak ayında Türkiye'deki iki önemli ismi ağırlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak'ta Türk Akım'ın açılışı için Türkiye'ye gelecek. Ocak sonunda ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan'ın 'Afrika açılımı' kapsamında ocak ayı sonunda Fas, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi bekleniyor