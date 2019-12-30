  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı

ve polisin 'deki operasyonunda iki 'lı terörist yakalandı

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı

30.12.2019, 17:35

Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki ’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan teröristlerin Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN