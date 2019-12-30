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Son kez gitmişti cenazesi geldi

Son kez gitmişti cenazesi geldi
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Somali'de bombalı saldırıda hayatını kaybeden Aydınlı Turan Sevi'nin (67) emekli olmasına rağmen 5 yıl önce satın aldığı bahçeli evin borcunu ödemek için Somali'ye son kez çalışmaya gittiği ortaya çıktı. Başkent Mogadişu'daki saldırıda arkadaşı Mehmet Kaplan (48) ile birlikte yaşamını yitiren ustabaşı Turan Sevi'nin cenazeleri uçakla Ankara'ya gönderildi. Acı haberin ardından Sevi'nin eşi Halide Sevi ile kızları Demet Keser, Dilek Akbaş ve Gülden Girgin gözyaşlarına boğuldu. Halide Sevi'nin 'Son kez gidiyorum demişti, cenazesi gelecek' diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Sevi'nin Emirdoğan Mahallesi Uluyol Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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