'TSK her göreve hazır'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Burada Libya’nın askeri yardım talebi ile ilgili konuşan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içi ve sınır ötesinde her türlü görevi yapmaya hazırdır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Reyhanlı'da birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananların da ele alındığı toplantı sonrasında konuşan Akar, kendisine verilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getiren Mehmetçik'in bundan sonra da görevini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

SÖZLER TUTULMALI

Bir taraftan hudutları koruduklarını diğer taraftan da Türkiye'nin sınırlarının güneyinde bir terör koridoruna izin vermemek için çalıştıklarını bildiren Akar, "Barış Pınarı Harekatı'yla söz konusu terör koridoru tamamen parçalanmıştır. Terör koridoruna müsaade etmedik. Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız. ABD ve Rusların da verdikleri sözlerin arkasında durmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇÜ ÖNLEMELİYİZ

Terörden arındırılan bölgelere şu ana kadar 600 bin civarında Suriyelinin dönüş yaptığını vurgulayan Akar, İdlib'de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, "4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Bu göçün önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" görüşünü dile getirdi. Libya'nın askeri yardım talebi konusundaki görüşlerini de dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.



'GÖZLEM NOKTALARIMIZI TERKETMEYECEĞİZ

SOÇİ mutabakatı kapsamında bölgede TSK'ya ait 12 gözlem noktası oluşturulduğunu anımsatan Akar, "Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya'nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız. Gözlem noktalarımıza herhangi bir saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.