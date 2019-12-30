‘Türkiye bize de sahip çıksın’

Türkiye, Ortadoğu’da sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da umudu oldu. Suriye, Mısır, Lübnan, Libya ve Irak’taki Hristiyan cemaat liderleriyle görüşen Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Genel Başkanı Ertan Çevik, bölgedeki cemaatlerin Osmanlı döneminde olduğu gibi Türkiye’nin dostluk elini beklediklerini söyledi.

Türkiye Proteston Baptist Kiliseleri Genel Başkanı Ertan Çevik, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Ortadoğu ve Akdeniz havzasında bulunan Suriye, Mısır, Lübnan, Libya ve Irak'taki Hristiyan cemaati liderleriyle görüşmeler yaptığını belirten Çevik, Türkiye'nin bu bölgelerdeki Müslümanlara sahip çıktığı gibi Hristiyan dinine mensup kişilere de sahip çıkması yönünde yoğun talepleri olduğunu söyledi.

Bölgedeki Hristiyan din adamlarıyla Türkiye arasında işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Çevik, "Türkiye, Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıkıyor. Ancak Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Libya'daki Hristiyan dinine mensup insanlar da 'Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bize de sahip çıksın' diyorlar. Oradaki Hristiyan liderleriyle yaptığımız görüşmelerde sık sık bu taleple karşılaşıyoruz. Türkiye'ye çok önem veriyorlar. Benim görevim bu mesajı Türk halkı ve Cumhurbaşkanımıza iletmek. Osmanlı döneminde olduğu gibi Türkiye'nin sıcak elini üzerlerinde hissetmek istiyorlar. Osmanlı'nın kendilerine tanıdığı özgürlüğü özlüyorlar" dedi. Türkiye'nin Ortadoğu'daki etkinliğinin güçlendiğini belirten Çevik, "Başkan Erdoğan'ı sadece bu bölgedeki Müslümanların değil Hristiyanların da lideri olarak görüyoruz. Ben Ortadoğu, Akdeniz havzasındaki ülkelerde Hristiyan liderleriyle görüştüğümde onların da Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini söylediler" dedi.

FERMAN KİLİSEDE

Osmanlı'nın 6 asır ayakta kalmasında Hristiyanlara gösterdiği hoşgörünün büyük payı olduğunu söyleyen Çevik, Fatih Sultan Mehmet'in Filistin topraklarındaki Hristiyan aleminin himayesi altında olduğunu ifade eden fermanını Buca'daki kiliselerinin duvarına astıklarını belirtti. Çevik, "TİKA'nın Ortadoğu'da yardım faaliyetleri yürütmesini talep ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenmek isteyen Hristiyan çocuklar var. Onları ülke olarak kazanalım" dedi.

TOLGA TEKİN