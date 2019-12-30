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Yunan polisi, hak hukuk tanımıyor

Yunan polisi, hak hukuk tanımıyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, sonra göçmenleri Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Türkiye'de yakalanan 30 bin göçmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe sayan Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itildiklerini söyledi. Bu göçmenlerden 8 bini ise darbedildiklerini belirtti. Göçmenler ifadelerinde Yunan güvenlik güçlerinin dövdükten sonra paralarını da aldıklarını kaydetti. Yunan polisi gitmemek için direnenleri ise elbiselerini çıkartıp zorla bota bindiriyor. En son dövüldükten sonra Türkiye'ye itilen bir kaçak göçmen, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonuyla görüntüledi.

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