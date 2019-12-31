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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

01.01.2020, 00:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,00:19

Başkan 2020 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı.
Erdoğan mesajında, "2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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