Hayalleri de kaderleri de ortak

Somali'de bomba yüklü aracın otobüsün geçişi sırasında patlatılması sonucu hayatını kaybeden 90 kişi arasında yer alan 2 Türk'ün kaderleri de ortak çıktı. Patlamada hayatını kaybeden Aydınlı Turan Sevi (67), yıllarca yurtdışında yol yapım işlerinde çalıştı. Afrika, Nijerya, Kazakistan ve Kuzey Irak'ın yollarını yapan firmada şef olarak çalıştıktan sonra emekli olan Sevi, Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesi'nde 10 yıl önce satın aldığı arsaya evini kendi yaptı. Tüm parasını evin inşaatında harcayan Sevi, malzemeleri alırken borçlandı. Somali'de yol yapım işi yapan firmaya başvurdu.

Denizlili Mehmet Kaplan (47) ise 6 ay önce TOKİ tarafından yaptırılan binalardan ev aldı. 10 yıl boyunca devam edecek aylık 1100 lira ev taksitini ödeyebilmek için yurtdışında çalışmaya karar veren Kaplan, Turhan Sevi ile birlikte 2 ay önce Denizli'den Somali'ye gitti. Somali'de çalıştıkları firmanın şantiyesinde aynı odada kalan iki kader arkadaşının, yol yapım çalışmasına giderken meydana gelen patlamada yan yana oldukları öğrenildi. ■

SEVİ, bugün Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol camiinde öğle namazından sonra, Kaplan ise Merkezefendi ilçesinden son yolculuğuna uğurlanacak.

HASAN DURNA / KAZIM YÖRÜKCE