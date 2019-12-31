Sinan Aygün istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti. İstifanın nedeni olarak Aygün’e gelen tebligat gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter adresinden paylaştı.



DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesinin TOGO İkiz Kuleleri'nin inşaatının durdurulmaması karşılığında 25 milyon lira rüşvet istedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Tebligatta Aygün partinin kurumsal kimliğini zedelemekle suçlanıyor. Aygün tebligatın kendisine ulaşmasının ardından dün istifa dilekçesini CHP Genel Merkezi'ne verdi.

İL SEKRETERİ Y...

CHP Ankara İl Teşkilatı tarafından Aygün'e gönderilen ve Aygün'ün de 'aşağılık bir yazı' dediği disiplin soruşturması açılmasına ilişkin tebligat şöyle: "İnşaatınızla ilgili mahkeme kararına ilişkin bir konuyu mecrasından çıkarıp partimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve bazı

belediye meclis üyelerim tartışıldığı bir zemine vesile olmanız, ayrıca 20.12.2019 günü Beyaz TV'deki ifadeleriniz ile başta Genel Başkanımız ve Ankara Milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu olmak üzere partimizin kurumsal kimliğini rencide edici tavırlar içine girmiş olmanız nedeniyle parti tüzüğümüzün 68/1-b maddesi uyarınca tedbirli olarak" kesin çıkarma" cezası istemiyle hakkınızda disiplin soruşturması açılmasına il yönetim kurulumuzun 22.12.2019 tarih ve 101 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Disiplin yönetmeliğimizin 18. maddesi gereği 7 (yedi) gün içerisinde konu ile ilgili yazılı açıklamanızı yapmanızı, bu süre içinde yazılı açıklama yapmamanız halinde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildirir, gereğini rica ederiz. Faramuz Şaşkın...İl Sekreteri y."

50'ŞER BİN LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

Aygün'ün bulunduğu suç duyurusunun ardından Başkan Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle Aygün'e 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası ve 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.