Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, bugün 72 yaşına giren Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti, yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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