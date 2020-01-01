Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2020 emeklerin karşılığını alma yılı olacak

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin bugün geleceğine, dün olduğundan daha umutla baktığını belirterek, “Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, attığımız adımlar karşısındaki bugün uzlaşma yolları arıyor. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin meyvelerini toplamaya başladığımız yıl olacaktır” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları söyledi: Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Rabbim'den, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi, 2019 yılını da yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, hizmetlerle değerlendirdik. Yurt içinde 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz. 31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl şehirlerimizi yönetecek belediye başkanları, meclis üyeler ve muhtarları belirledik. Böylece Türkiye, 2023 yılına kadar kesintisiz bir icraat dönemine girdi. İstanbul Havalimanımız, Nisan ayında tam kapasite hizmete girdi. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklayarak, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğini kamuoyuyla paylaştık. Ağustos'ta hizmete açtığımız İstanbul-İzmir Otoyolu da, ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri oldu.

KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ

100 bin sosyal konut inşası projesi 81 vilayette büyük ilgiyle karşılandı. Milletimizin konut talebi sürdüğü müddetçe, bu kampanya devam edecek. 2019 yılının son günlerinde milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Projesinin ilk araçlarının ön gösterimini yaptık. Bu araçlar ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin işaretidir.

TERÖRDEN ARINDIRDIK

Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşma Türkiye'nin insani duruşu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Nitekim, 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güvenliği konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylece 4 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık. 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı terörden arındırdık.

SALDIRILARI BİRLİKTE GÖĞÜSLEDİK

Türkiye son 7 yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine, ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik. Gazi Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" anlayışıyla tüm cephelerden alnımızın akıyla çıktık. Bugün Türkiye geleceğine çok daha güven ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, attığımız adımlar karşısındaki uzlaşma yolları arıyor. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakarlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplama yılı olacak.