Demet Akalın Külliye'de konuşulanları anlattı

Kadın derneklerinden çok sayıda mesaj aldığı için Başkan Erdoğan’dan randevu talep ederek destek istediğini belirten Akalın, “Bana bir tek Hande katıldı. Keşke daha kalabalık olsaydık” dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Hande Yener ve Okan Kurt ile iki gün önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda şarkıcılar, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için destek istedi. Peki o ziyarette neler konuşuldu? Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı. Sanatçı Demet Akalın ve Hande Yener, kadına şiddet ve çocuk istismarına çözüm bulabilmek için hazırladıkları dosyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Akalın'ı Başkan Erdoğan'dan randevu almaya iten sebepse sosyal medyadan gelen yoğun mesajlardı. Akalın, "Kadın dernekleri çok fazla mesaj atıyordu, onları ilettim. Cumhurbaşkanımıza eğer bir şey yapılacaksa biz de buradayız dedik" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

BİZE ÖZEL DEĞİL

A Haber'e konuşan Akalın, "Biz çok onur duyduk. Kadınların sesi olmak için randevu talep etmiştim, ya da bir yasa (kadına şiddet olaylarını önlemek için) çıkacaksa ne zaman çıkacak diye merakımdan gittim. Hande Yener 'gidersen beni de al' demişti. Beraber gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız kadına şiddet, hayvanlara eziyet ve çocuk tecavüzcülerini hepsini kapsayan bir yargı paketinin ilk Meclis toplantısında gündeme geleceğini bunun hızlandırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün hassasiyetiyle televizyonda izleyip inanamadığını anlattı. Bu bize özel kampanya değil... 'Biz bu göreve hazırız' dedik o da tabii ki dedi. Ben gideceğim dediğimde bana sadece Hande (Yener) 'geleceğim' dedi. Keşke daha kalabalık olsaydık" ifadelerini kullandı.