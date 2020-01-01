Emine Erdoğan Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle sürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, dün Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz bir ziyarette bulundu. Saat 12.40'ta HDP önündeki çadıra gelen Erdoğan, görüştüğü annelere yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 120 gündür nöbet tutuyor. Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı oturma eylemi sonrası evladına kavuşması, çocuklarını teröre kurban vermek istemeyen annelere umut oldu. Günden güne katılımın arttığı eyleme 8 Ekim'de katılan Hatice Ceylan'ın 10 Aralık'ta oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan annelere moral oldu. Son olarak Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya da 26 Aralık'ta kızı Mekiye Kaya'ya kavuştu.