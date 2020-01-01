İdlib’de insanlık alarm veriyor

4 milyonu aşkın sivilin yaşadığı İdlib 9 yıldır Esad rejimi ve işbirlikçilerinin saldırılarına maruz kalıyor. 1 milyon 277 bin sivilin yerinden edildiği bölgeden kaçanlar Türkiye sınırındaki kamplara akın ederken, ölüm ile göç tercihi arasında kalan çocuklar uzanacak insanlık elini bekliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de yaşananların ardından başlayan göç dalgasıyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre Esad rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşim yerlerine 2019 başından bu yana yaptıkları saldırılarda en az bin 500 sivil yaşamını yitirdi. Eylül 2018'de Rusya ve Suriye rejimine bağlı güçlerin İdlib'i yoğun bombardımana tutması sonucu 80 binin üzerinde sivil, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.



1 MİLYON 277 BİR SİVİL

Türkiye'nin önerisi üzerine Türkiye ve Rusya devlet başkanları 17 Eylül'de Soçi'de bir araya geldi. Bu görüşmede İdlib'de ateşkesi korumak için bir dizi ek önlem alma konusunda mutabakat sağlandı. Mutabakat gereği, cephe hattında silahsızlanma bölgesi kurulmuş, 10 Ekim 2018'de ise muhalifler, söz konusu bölgeden ağır silahlarını çekmişti. Soçi mutabakatının ardından, İdlib'de bir süreliğine saldırılar sona erdi. Ancak kısa süre sonra Rusya ve Suriye rejimi sivil yerleşim yerlerine yeniden saldırdı. Saldırılar özellikle İdlib şehir merkezi, Maaretel Numan, Serakip, CisrŞuğur ve çevre bölgelerine yapılıyor. Bu durum sivilleri göçe zorluyor. Soçi Mutabakatının yürürlüğe girdiği Eylül 2018'den bu yana İdlib'in güney kırsalından 1 milyon 277 bin sivil Türkiye- Suriye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Yaşanan çatışmalar sonucu son 15 gün içerisinde İdlib'in güneydoğu kırsalında 60'ın üzerinde köy-kasaba-belde Esad rejiminin kontrolüne geçti. Bu durum, Maaret El Numan, Serakip ve Cercenaz ile çevre bölgelerinde yaşayan çok sayıda sivilin göç yoluna düşmesine neden oldu.



ÖLÜM YA DA GÖÇ

Zorunlu göçten en çok zarar görenler ise çocuklar. Ölüm ile göç tercihi arasında kalan 264 bin sivil Kasım 2019'un başından bu yana İdlib'in kuzeyine

Türkiye- Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç etti



İHH'dan sivillere yardım İHH İnsani Yardım Vakfı, göç etmek zorunda kalan sivillere acil yardım paketleri dağıtıyor. Geldikleri bölgelerde sığınacak yer bulamayan siviller için İHH tarafından İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki Harbenuş bölgesinde 200 çadır kuruldu. Kampa yerleştirilen ailelere çadır içi mefruşatı ve çeşitli gıda paketleri dağıtıldı. İkinci kamp alanı için de çalışmalar sürüyor.