Irak’ta protestocular ABD elçiliğini bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, büyükelçilik binasını işgal etti.

ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırı sonrası sloganlar atarak binaya girmeye çalışan Haşdi Şabi yanlılarına polis müdahale etti. Güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden ayrılmaları çağrısında bulundu.



DUVARI ATEŞE VERDİLER

Elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazan protestocular büyükelçilik binasının duvarını da ateşe verdi. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı. "Hizbullah Tugayları" olarak tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. İşgal ve protestolarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise elçiliğe yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.