Kader arkadaşları aynı gün toprağa verildi

Mogadişu'da bomba yüklü aracın otobüsün geçişi sırasında patlatılması sonucu 73 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren Aydınlı Turan Sevi ve Denizlili Mehmet Kaplan son yolculuklarına uğurlandı. Sevi'nin cenazesi evinde helallik alındıktan sonra Umurlu merkez camisine getirildi. Sevi'nin eşi Halide Sevi, kızları Dilek, Demet ve Gülden ile torunları cenaze töreni boyunca tabutun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken Halide Sevi, "Aslanım, beni bırakıp gitme" diyerek feryat etti. Fenalaşan gözü yaşlı kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dedesinin fotoğrafını taşıyan ve tabuta sarılıp gözyaşı döken torunu Eymen Girgin, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sevi'nin cenazesi öğle namazı sonrası Çarşı Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içinde defnedildi.



DENİZLİ'DE DE HÜZÜN VARDI

Denizlili Mehmet Kaplan'ın cenazesi, memleketi Honaz ilçesine bağlı Emirazizli Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaplan'ın cenazesi sabah saatlerinde helallik alınması için Sarayköy ilçesinde oturduğu Trafo Mahallesi'ndeki evininin önüne getirildi. Kaplan'ın cenazesi Merkezefendi Belediyesi Üçler Mahallesi Hilal Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından Kaplan'ın cenaze namazı kılındı. Kaplan'ın cenazesi Emirazizli Mahallesi'nde mahalle mezarlığında toprağa verildi.



KAZIM YÖRÜKCE