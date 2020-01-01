İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

çişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde Bakan Süleyman Soylu imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı.

81 İLE GÖNDERİLDİ

81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

RUHSATLI DA OLSA SİLAHLARI ALINACAK, ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULANACAK

Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Gönderilen genelgede şu maddeler yer alıyor:

- 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Kadına yönelik şiddet konusu kolluk birimlerinde zorunlu ders olacak.

- Jandarma Genel Komutanliği ve Sahil Güvenlik Komutanlıği bünyesindeki tüm er/erbaşlara, kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda eğitimler verilecek.

- Valiler/Kaymakamlar başkanlığındaki "kadına yönelik şiddetle mücadele il/ ilçe koordinasyon, izleme, değerlendirme komisyonları", kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek.

- İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, belediyelerde kadın konukevleri açılıp/açılmadığı denetlenecek.

- Kadına şiddetle ilgili olan kamu kurum/kuruluşların dahil olacağı UYAP/POLNET/JABS/ŞÖNİM ortak portalının kurulumu tamamlanacak.

- Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları "kayıt formu" şekil ve içerik olarak geliştirilecek.

- Kadın acil destek (KADES) uygulamasi yaygınlaştırılacak.

- Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

- Şiddet uygulayanın ruhsatli silahi kolluk birimleri tarafından alınacak.

- Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde delil, belge aranmaksızın resen koruyucu tedbirler alinacak.

- Şiddet mağdurlarıniın bilgilerine 3. kişilerin erişimi gizlenecek, bunun için Nüfus ve Vatadnaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerekli alti yapi oluşturulacak.

- Şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

- İldeki tüm kamu görevlileri seferber edilecek, şüpheli durumlar kamu görevlileri tarafından şiddet önleme merkezlerine ihbar edilecek.

işlemleri hızlandırmak için tebliğatlar posta ile değil kolluk tarafından yapılacak.

- Kadına yönelik şiddet kapsamında tutukluyken tahliye olanlar ve cezaevinden firar edenler sıkı takip edilecek.