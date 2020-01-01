Maviş’ Rukiye ilaç gelmezse kör olacak

Türkiye'den Nijer'e gönüllü giden doktorların, Afrikalılarda nadir bulunan büyükçe mavi gözlerine göz tansiyonu teşhisi koyduğu 7 yaşındaki Rukiye Ramatou, ilaç desteği sağlanmadığı takdirde 6 ay sonra görme yetisini kaybedecek. Türkiye'den Nijer'e giden 12 doktor, 13 hemşire ve 9 lojistik görevlisinden oluşan 'Gönüllüler' ekibi, Sağlık Bakanlığı, Türk Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve THY destekleriyle, Maradi bölgesindeki hastalara derman olmaya çalışıyor.

TÜRK EKİBİ İŞBAŞINDA

Doktorlar, kapıda kuyruklar oluşturan kalabalık içinde büyükçe mavi gözleriyle dikkatleri çeken Rukiye ve Halim'i muayene odasına aldı. Rukiye'nin gözlerindeki 'yüksek tansiyonu' teşhis ederek ilaç tedavisi önerdi. 'Gönüllüler' ekibindeki Filistinli göz doktoru Fathiyah Hamad, minik kızın gözlerine hemen damla tedavisi uyguladıklarını söyledi. Rukiye'nin tanı konulup tedavi uygulanmasaydı kör olacağını belirten Hamad, "Ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor. Annesine bilgi verip 6 ay yetecek kadar ilaç bıraktık. Yoksa minik kız kör olacak" dedi.