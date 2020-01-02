2019’da 474 kadın katledildi

Kadına yönelik şiddetin son bulması için neredeyse tüm ülke ‘tek ses-tek yürek’ olurken, geride bıraktığımız yıl 31’i İzmir’de, 83’ü Ege Bölgesi’nde olmak üzere 474 kadından çoğu kocası tarafından acımasızca öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan 2019 raporu, kadınların uğradığı şiddetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kadınların yarısından çoğu ateşli silahla öldürülürken, bireysel silahlanma en çok kadınları vurdu.



KAHREDEN RAKAMLAR:

2008 ile 2019 arasında Türkiye genelinde 3185 kadın öldürülürken, 2019 yılındaki 474 cinayet son 11 yılın en yüksek rakamı oldu.

Kadın cinayetlerinin 115'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 27'si ekonomik bahaneyle, 114'ü ise boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

474 kadının 152'sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 134'ü evli oldukları erkek, 25'i eskiden evli olduğu erkek, 51'i birlikte olduğu erkek, 8'i eskiden birlikte olduğu erkek, 29'u akraba, 19'u tanıdık, 25'i oğlu, 3'ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

Cinayetlerin 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle, 29'u iple, 6'sı kimyasal ilaç, 27'si darp, 6'sı yakılarak, 19'u yüksekten atma şeklinde gerçekleşti.

101 kadının nasıl öldürüldüğü ise henüz tespit edilemedi.

Öldürülen 474 kadının 155'inin çocuğu vardı, 7'si hamileydi.

Kadınların 292'si evinde, 52'si sokak ortasında, 9'u arabada, 3'ü dükkanda, 2'si eğlence mekanında, 2'si hastanede, 6'sı işyerinde, 1'i kafede, 1'i okulda, 5'i otelde, 5'i parkta, 1'i ise diğer bir kamusal alanda öldürüldü.

Öldürülen kadınların 31'i göl, gölet, sulama kanalı, nehir, çay, dere, dere kenarı, deniz kenarı, sahil gibi su ve kenarı alanlarda öldürüldü veya cansız bedenleri bulundu.

Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında Hatay, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Ankara geldi.



BAKANLIKTAN 'KADINA YÖNELİK ŞİDDET' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 2020'nin ilk gününde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımladı. 81 ile gönderilen genelgede konu ile ilgili atılacak adımlar şöyle sıralandı:

1. HİZMET İÇİ EĞİTİM: Polis ve jandarma, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda eğitime tabi tutulacak. Akademiler de konuyu müfredata dahil edecek.



2. HER İLDE KOMİSYON KURULACAK: 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Komisyonları' üç ayda bir toplanacak.

3. ŞİDDET İHBAR EDİLECEK: Muhtarlar, rehber öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri şiddet olayını çağrıştıran durumları gerekli uygulaması duyurulacak, kullanımı konusunda bilgilendirme yapılacak.

4. KADES UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK: Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması duyurulacak, kullanımı konusunda bilgilendirme yapılacak.



5. FORMDAKİ KIRMIZI DETAY: Kolluk birimlerinin kullandığı 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu' değiştirilecek. Formda acil durumun fark edilmesi için kırmızı renge yer verilecek.



6. ORTAK AĞ KURULACAK: Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP), Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Polis Bilgi Sistemi (POLNET) ve Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak ağ kurulacak.



7. ELEKTRONİK KELEPÇE YAYGINLAŞIYOR: 'Elektronik Kelepçe' uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Çalışmalar hemen başlayacak.

8. KADIN KONUKEVLERİ ÇOĞALTILACAK: Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp ve açılmadığı denetlenecek.



9. ER VE ERBAŞA EĞİTİM: Vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetin sonuçları ve engellenmesine yönelik eğitim verilecek.



10. ŞİDDET BİRİMLERİ KURULACAK: Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan birimler kurulacak.



11. ŞİDDET UYGULAYANIN RUHSATLI SİLAHI ALINACAK: Haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları alınacak ve karar kaldırılana kadar verilmeyecek.



12. CEZAEVİ FİRARİLERİNE SIKI TAKİP: Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle alınacak.

"TÜM KADINLARIN HAKLARINI ÖĞRENMESİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Cinayetleri Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Kadınların evde, yol kenarında, denizde, dere kenarında şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu durumlarla çokça karşılaştık. Yangın veya intihar süsü verilmiş kadın cinayetleri oldu. Koruma altında ve boşanma davası çıkışında kadınlar öldürüldü. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Hepimize düşen görev; tüm kadınların haklarını öğrenmesini ve uygulanmasını sağlamak için çalışmaktır" dedi.

FATİH ŞENDİL

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