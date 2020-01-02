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'dan Külliye'de yemek

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de yemek

02.01.2020, 19:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,19:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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