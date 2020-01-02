CHP'de 25 koltuk sallantıda

CHP’de, Nisan 2020’de yapılacak olağan kurultay öncesinde ilçe kongreleri devam ediyor. Gözler ise kavgalı geçen ve güç mücadelesine sahne olan İzmir’in yanı sıra İstanbul’a çevrildi

CHP'de ilçe kongreleri 27 Ocak'a kadar sürecek. İzmir'de özellikle il başkanlığı için yaşanan kavganın İstanbul'da da yaşanması bekleniyor. Yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunan ancak daha sonra geri çeken, İstanbul seçiminde ise yıldızı yeniden parlayan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yapılan 9 ilçe kongresinden 7'sinde kaybettiği kaydediliyor. İstanbul ilçe ve il kongreleri, olağan kurultaya en çok delegeyi gönderen il olması nedeniyle büyük önem taşırken, İstanbul örgütünün delege sayısı 176'yı buluyor. CHP kulislerinde ilçe kongrelerinde alınan sonuçlar nedeniyle Kaftancıoğlu'nun İstanbul örgütündeki gücünü kaybettiği ve koltuğunun sallandığı yorumları yapılırken genel merkezle ve kendisini il başkanlığına taşıyan genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile de arasının açıldığı kaydediliyor. Asıl kavganın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında yaşandığı, kongrelerde alınan sonuçlarda bunun da etkisinin olduğu belirtiliyor. Kulislerde Kaftancıoğlu'nun İstanbul'un 39 ilçesinin 25'in de seçimi kaybedebileceği yorumları yapılırken Kılıçdaroğlu'nun da hem İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasını değerlendirdikten sonra il başkanlığı konusuna karar vereceği ifade ediliyor.

EVRİN GÜVENDİK