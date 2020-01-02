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‘Emine Hanım bize güç verdi’

‘Emine Hanım bize güç verdi’
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 121'inci gününde de sürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinde 2014 yılında lise 3'üncü sınıftayken PKK'lı teröristlerce kaçırılan kızı Hayal (17) için 3 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte oturma eylemini sürdüren Süheyla Demir, "Kızım, Asmin'i daha hiç görmedi. Çok duygusaldır. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Kardeşini görürse onun hatrı için gelir, güvenlik güçlerine teslim olur. Ailesine ve evine döner" dedi.

BİZE CESARET VERDİ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendilerine yaptığı ziyarete de değinen Süheyla Demir, "Emine Hanım bizi çok mutlu etti. Bize cesaret verdi. İnşallah ayağı bize uğurlu gelir. Evlatlarımız teker teker geri döner. O da anne olduğu için bizi en iyi o anlıyordur. Teker teker bizlerle konuştu. Bizim arkamızda olması çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

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