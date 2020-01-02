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’dan Mehmetçik’e moral mesajı

Erdoğan’dan Mehmetçik’e moral mesajı
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Yeni yıl ziyaretleri kapsamında beraberinde kuvvet komutanlarıyla Gaziantep'e de giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'nde yetkililerden brifing alıp askerlerle karavanadan yemek yedi. Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar, daha sonra Mehmetçik'le bir araya geldi.

Akar ve komutanlar daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Akar'a faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Bahriyelilere hitap eden Erdoğan, 2020'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye- Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Sizin bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor" diyerek moral verdi. Mehmetçik de Erdoğan'a "sağ ol" sözleriyle karşılık verdi. Akar denetlemelerde bulundukları birliklerdeki Mehmetçik'e sürpriz yaparak ünlü sanatçı Esat Kabaklı ile bir araya getirdi.

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