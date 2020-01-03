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'ya 3 bin 500 asker gönderdi

ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi

03.01.2020, 20:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020,21:06

'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Ortadoğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagon'dan gün içinde açıklama bekleniyor.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Ortadoğu'ya sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagon'un gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Ortadoğu'ya gönderilmiş olacak.

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