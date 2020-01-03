Askere Libya yolu açıldı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyacak Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, 184’e karşı 325 oyla Meclis’ten geçti. Tarihi kararla birlikte Mehmetçik 110 yıl sonra yeniden Libya’da göreve gidecek.

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1 yıl süre ile Libya'da görev yapmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yönetti. Genel Kurul'da AK Parti adına Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, İyi Parti Grup Başkanvekili Aytun Çıray, HDP Adana Milletvekili Tülay Oruç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman birer konuşma yaptı.

ŞER İTTİFAKI KURDULAR

Türkiye'nin çıkarları açısından büyük önem taşıyan tezkere için her zamanki gibi muhalefet yine şer ittifakı oluşturdu. Türkiye'nin lehine olan her konuda ülke karşıtları ile birlikte hareket eden CHP ve HDP yine "hayır oyu kullandı. Bu ikiliye kendini milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti de eşlik etti. Ayrıca, SP, Türkiye İşçi Partisi de tezkere için "hayır" oyu kullandı.

Anayasa ve İçtüzük gereği, asker gönderme tezkereleri toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyları ile kabul ediliyor. Bir oyun bile önemi olduğu için AK Parti ve MHP tam kadro Meclis'te idi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'da görüşmeleri izleyip oyunu kullandı. Yapılan oylama oylamada fire bekleyen muhalefet hayal kırıklığına uğradı. Genel Kurul'da 509 milletvekili katıldığı oylamada tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Oylamaya katılmayan 80 milletvekilinin büyük çoğunluğunun muhalefetten olduğu görüldü.



1 YILLIĞINA GİDİYOR

Mehmetçik tezkere kapsamında bir yıl süre ile Libya'da görev yapacak. Bir yıl sonra gereksinim olması halinde bu süre yine Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile uzatılabilecek. Tezkerede, TSK'nın yapacağı görevler şöyle sıralandı: "Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame edilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, Türkiye'nin menfaatlerini korumak ve ileride telafisi güç durumla karşılaşmamak için süratli bir politika izlenmesine yardımcı olmak."



MEHMETÇİK 3 KITADA 12 ÜLKEDE

Afganistan, Somali, Katar, Irak, Azerbaycan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek, Kosova'da askeri üs ve varlığı olan Türkiye, dün Meclis'ten geçen tarihi tezkere ile Libya'ya asker göndererek 3 katıda 12 ülkedeki varlığını sürdürecek.