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Cumhurbaşkanlığından 'güvenlik zirvesi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığından 'güvenlik zirvesi' açıklaması

03.01.2020, 19:07

İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.
Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ve 3 saat süren güvenlik toplantısında, bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıda, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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