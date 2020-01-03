Erdoğan: Bunlar onların iyi günleri

Şehir Güvenliği Sempozyumu’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Güvenliği tehdit eden ne kadar uyuşturucu baronu varsa terör örgütleriyle ortak çalışıyor. Biz de bu örgütlerle mücadeleyi kararlı şekilde sürdürüyoruz” dedi. Konuşmasında site kültürünün bize uygun olmadığını vurgulayan ve müteahhitlere yatay mimari çağrısı yapan Erdoğan, “Dikey mimari şehirlere ihanettir” diye konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir Güvenliği Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir. Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var. İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür.

SİTE BİZE UYGUN DEĞİL

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı. Bugün dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 40'a yaklaşmıştır. Teknolojinin de gelişmesiyle şehirlerin altyapı ve üstyapı ağları oldukça karmaşık hale gelmiştir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o derece yüksek ve fazladır. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki güvenliği de sadece kolluk kuvvetleriyle sağlayamayacağımız bir dönemdeyiz.

Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklama

FİKİR GEREKİYOR

Dünyadaki tüm örnekleri inceleyeceğiz ama sonunda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bilinen suç yöntemleri yanında şehirleri bekleyen başka tehditler de ortaya çıkıyor. Ülkemizde de şehirlere zarar veren kaos dalgaları yaşanmıştır. Büyük sokak eylemleri şehirlerin karşı karşıya kaldığı tehditleri ortaya koymuştur. Organize küçük grupların hayatı felç edecek eylem yapabileceğini biliyoruz. Türkiye'nin her alanda yaşadığı büyük dönüşümden şehirlerimiz de nasibini almıştır. Türkiye artık fiziki bakımdan oldukça ileri bir seviyeye ulaşırken sosyolojik olarak da daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde yeni gecekondu inşası olmadığı gibi eskiler de kentsel dönüşümle ortadan kalkmaktadır.

DİKEY MİMARİ İHANETTİR

Benim bir ricam var o da şudur: Şehirleşmede bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır. Bir defa buradan asla taviz verilmemelidir. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada duruşumuz net. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimari ile hem kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem de gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu dünyaya gösterme imkanını bulmuş oluruz.

'UYUŞTURUCU BARONLARI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE'

KONUŞMASINDA şehirlerin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili dünyadan örnekler veren Erdoğan, "TOKİ ile Emlak Konut ile ortaklaşa adımlar atmamız lazım. Eğer atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız. Biz göğe değil toprağa daha yakın olmanın gayreti içinde olmalıyız. Şu anda Paris sokaklarını görüyorsunuz Londra'nın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Berlin'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. İnanın bunlar daha iyi günleri. Bunları daha büyük musibetler bekliyor. Güvenliği tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. Biz de bu terör örgütleriyle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz" dedi.