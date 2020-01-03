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Erdoğan Macron ile görüştü

Erdoğan Macron ile görüştü

03.01.2020, 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020,18:38

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron’un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA

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