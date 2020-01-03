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Son dakika: 'de güvenlik toplantısı

Son dakika: Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

03.01.2020, 17:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020,18:11

'de Başkan Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Başkan Erdoğan kurmayları ile ’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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