‘Şov’la aldığını borçla ödeyecek

Karşıyaka Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Cemil Tugay, belediye çalışanlarına maaş ödeyemezken ilçede TOKİ’nin satışa çıkardığı arsayı 21.4 milyona satın aldı. Ancak borç batağında arsa şovu yapan Tugay’ın havası erken söndü. Belediyeye 25 milyon lira borçlanma kararı aldıran Tugay, şimdi borçları kapatmak için 60 ay vadeli kredi çekmeye hazırlanıyor.

İzmir Karşıyaka'da, Hazine'ye ait olan ve yıllardır belediye hizmet alanı olarak kullanılan arsa TOKİ tarafından açık artırmayla satışa çıkarılınca şov peşine düşüp bu arsayı 21.4 milyon liraya satın alan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, erken havlu attı.

BORÇTAN DERT YANIYORDU

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldiğinde belediyenin borcunun şirketlerle birlikte 200 milyon TL'yi bulduğunu açıklamıştı. Mali yapıyı toparlamak için aylardır çabaladığını anlatan Başkan Tugay, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla İstanbul'a giderek TOKİ'nin satışa çıkarttığı bir araziye talip oldu. Ve belediye, imar planında belediye hizmet alanına isabet eden Karşıyaka Şemikler Mahallesi 25262 ada 1 parselde bulunan 8 bin 775 metrekarelik araziyi yüzde 25'i peşin 48 ay vadeli toplam 21 milyon 437 bin 500 TL'ye satın aldı. Başkan Tugay, "Karşıyaka halkının kullanması amacıyla kamu adına üzerimize düşeni yapmak ve halkımızın hakkını korumak için Büyükşehir Belediyemizin temsilcileri ile İstanbul'da düzenlenen müzayedeye katıldık. Ve 'belediye hizmet alanı' olan 8,5 dönümlük arsayı, vadeli olarak ödenecek şekilde 21 milyon 400 bin liraya aldık. Kamuya çok önemli bir alan kazandırdık. Yola cepheli bu arsayı Karşıyaka halkı adına en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. İhale salonundan fotoğraflar paylaşarak bu arsanın alınmasını 'zafer' olarak sunan Tugay, yeni yılın ilk meclisine ise borçlanma konusunu getirme kararı aldı. Buna göre belediye kişi, kurum ve kuruluşlara olan borçlarını ödemek için 60 ay vadeli 25 milyon TL kredi çekecek.