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Süleymani suikastı ile ilgili Trump'tan ilk açıklama!

Süleymani suikastı ile ilgili Trump'tan ilk açıklama!

03.01.2020, 16:04

Başkanı Trump, suikastıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump yaptığı paylaşımda, " hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir pazarlığı kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir pazarlığı kaybetmedi" ifadelerini kullandı.


POMPEO: MEŞRU VE HUKUKİ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Pompeo, "İran'a karşı hiçbir şey yapmamanın riski çok büyük. Kasım Süleymani operasyonu meşru ve hukuki" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca, halen İran'la gerilimi tırmandırmama niyetinde olduklarını söyledi.

Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

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