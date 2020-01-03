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'den Süleymani suikastı ile ilgili ilk açıklama! Ölüm emrini Trump vermişti

Türkiye'den Süleymani suikastı ile ilgili ilk açıklama! Ölüm emrini Trump vermişti

03.01.2020, 16:37

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgede tırmanan -İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

TRUMP TALİMAT VERDİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Ölenlerin kimliklerinin açıklamasının ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden ilk paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın, doğrulamanın hemen ardından yapılması ve sadece ABD bayrağı içermesi ise dikkat çekti.

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