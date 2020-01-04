Askeri ve diplomasi kartları bir arada

Türk askerine 109 yıl sonra yeniden Libya vizesi veren tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından gözler soruna çözüm için oluşturulan Berlin Süreci’ne çevrildi. Ocak sonunda Almanya’da düzenlenecek zirveye Başkan Erdoğan’ın da katılabileceği belirtiliyor

Türkiye, Meclis'ten Libya'ya asker gönderme tezkeresini geçirerek sahada güçlü olacağının mesajını verirken masada da etkin olmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Libya ile ilgili BM çatısı altında yürütülen Berlin Süreci son dönemde önemini arttırdı. Ancak, Türk tarafı Berlin Süreci'nin başarıya ulaşması için Libya'da ateşkes sağlanması ve Hafter'e desteğin sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ankara, BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı Hafter güçlerinin nisan ayından beri süren saldırılarının sona ermesi gerektiğini belirtiyor.

ZİRVE İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Almanya ev sahipliğindeki zirvenin ocak ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıya BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ile Türkiye, Almanya, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileri katılacak. Zirvenin liderler düzeyinde gerçekleşmesi durumunda Başkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Erdoğan'ın da Libya konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Geçen hafta Almanya Şansölyesi Merkel ile önceki gün de ABD Başkanı Trump ile Libya konusunu görüşen Erdoğan, 8 Ocak'ta bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze konuşacak. Öte yandan Meclis'ten geçen Libya tezkeresi Resmi Gazete'de de yayımlandı.

HASAN AY