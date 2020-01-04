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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

04.01.2020, 12:44

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Ayhan Çam ve Berkay Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA
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