Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. DHA