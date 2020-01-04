Hafter askeri okula saldırdı!

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi.
Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.
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